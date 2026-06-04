A sociedade hiperligada: entre a liberdade digital, a política e o cansaço moderno

A revolução digital transformou profundamente a forma como vivemos em sociedade. Em poucas décadas, a Internet deixou de ser apenas uma inovação tecnológica para se tornar um elemento indispensável do nosso dia-a-dia, moldando não só a forma como comunicamos, mas também como pensamos, agimos e, sobretudo, como participamos na vida pública e política.

As redes sociais intensificaram esta mudança, dando origem a uma sociedade permanentemente conectada através de Plataformas como Instagram, TikTok e Facebook que aproximam pessoas de diferentes partes do mundo e democratizaram a produção de conteúdos. Nunca, como hoje, foi tão fácil divulgar opiniões, criar tendências ou alcançar milhares de pessoas em poucos segundos.

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Esta transformação, como não podia deixar de ser, teve uma forte influência na forma de fazer política. As campanhas eleitorais, debates e discursos deixaram de depender exclusivamente da televisão, da rádio, dos jornais ou dos comícios tradicionais. Atualmente, políticos e partidos utilizam as redes sociais para comunicar diretamente com os cidadãos, divulgar propostas e conquistar apoiantes em tempo real. A política tornou-se mais rápida, imediata e próxima do quotidiano das pessoas.

Mas terá isto tornado a democracia melhor?

Esta realidade trouxe benefícios significativos para a democracia. As redes sociais deram voz a milhões de cidadãos, facilitaram a participação política e permitiram um maior acesso à informação. Temas que antes recebiam pouca ou nenhuma atenção passaram a ganhar visibilidade no espaço digital, chegando mesmo, em alguns casos, a influenciar mudanças políticas em regimes autocráticos.

Contudo, esta transformação também levanta preocupações sérias. O filósofo Byung-Chul Han afirma que vivemos numa “sociedade do desempenho”, marcada pela pressão constante para produzir, competir e procurar reconhecimento. No ambiente digital, esta lógica estende-se também à política, na medida em que a necessidade de captar atenção favorece mensagens simples, polémicas e emocionais, muitas vezes em detrimento da reflexão e do debate aprofundado.

Além disso, a rapidez das redes sociais facilita a divulgação de desinformação e notícias falsas, capazes de influenciar eleições e manipular a opinião pública. Os algoritmos privilegiam conteúdos que geram reações intensas, contribuindo para a polarização política e o aumento das divisões sociais. Em muitos casos, infelizmente, o debate político transforma-se num confronto agressivo entre posições extremas.

Segundo Byung-Chul Han, esta exposição permanente cria uma sociedade cansada e hiperativa. Na sua obra A Sociedade do Cansaço, o filósofo descreve indivíduos constantemente pressionados a demonstrar produtividade, felicidade e sucesso. Na realidade a política digital segue essa mesma lógica: líderes políticos procuram visibilidade permanente, enquanto os cidadãos são bombardeados diariamente com informação, opiniões e polémicas, sem tempo para uma reflexão crítica.

Apesar destes desafios, seria impossível negar os benefícios da revolução digital. A tecnologia aproximou culturas, facilitou o acesso ao conhecimento e abriu novas formas de participação democrática. No entanto, as reflexões de Byung-Chul Han lembram-nos que o progresso tecnológico não garante, por si só, uma democracia mais justa ou uma sociedade mais humana.

Num mundo cada vez mais acelerado e conectado, e onde a inteligência artificial está a ganhar cada vez mais espaço, talvez o maior desafio seja recuperar aquilo que a frenesim digital frequentemente nos retira: o pensamento crítico, o diálogo democrático, a privacidade e a capacidade de construir relações humanas mais profundas e conscientes.