Por uma Universidade Humanista.

A reunião do Conselho Geral da Universidade de Coimbra iniciou ontem a discussão do processo eleitoral, que conduzirá à escolha do novo Reitor. Entendo ser este o momento certo para, com clareza e transparência, tornar pública a minha intenção de me candidatar à Reitoria da Universidade de Coimbra para o mandato de 2027–2031.

Esta decisão resulta de um processo de profunda reflexão e de auscultação cuidada de pessoas com visões distintas, mas todas profundamente comprometidas com a nossa Universidade. Ao anunciá-la hoje, antes do início formal da campanha, faço-o por respeito à comunidade académica e às instituições que nos governam — e cumprimento, nesse mesmo espírito, Carlos Robalo Cordeiro por ter também já assumido publicamente a sua candidatura. A transparência não é apenas um valor que defendemos: é uma prática que nos define.

Ainda não é o tempo de programas nem de promessas. É, antes, o tempo de reconhecer o esforço extraordinário de toda a comunidade — docentes, investigadores e serviços técnicos — num período de exigência sem paralelo. A esse esforço devo uma palavra de profunda gratidão e solidariedade.

É igualmente tempo de visão. E a visão que proponho parte de uma convicção simples: num mundo que debate a inteligência artificial entre o entusiasmo e o receio apocalíptico, as universidades que irão liderar o século XXI são as que souberem colocar as pessoas no centro. Não por rejeição à tecnologia, mas por sabedoria na sua orientação. São as pessoas que definem os objetivos dos algoritmos, que estabelecem os seus limites, que asseguram a sua monitorização e que respondem pelas suas consequências.

A Universidade de Coimbra não precisa de inventar esta missão. Já a tem inscrita em 736 anos de história e de tradição humanista. O que proponho é que a tornemos o princípio orientador explícito para dar sentido ao momento que vivemos e que o façamos com a coragem e a proximidade que a nossa comunidade merece.

Quero uma Universidade em que os professores possam ensinar centrados no que mais importa, os investigadores investigar com liberdade e os técnicos exercer as suas funções com dignidade e motivação. Só assim os nossos estudantes poderão tornar-se não apenas profissionais competentes, mas cidadãos verdadeiramente capazes de orientar o mundo que lhes confiamos.

É com esta visão que anuncio, desde já, que o Professor Doutor Licínio Lopes Martins aceitou ser o Mandatário da minha candidatura. Docente da Faculdade de Direito e membro do Conselho de Gestão da Universidade de Coimbra, o seu conhecimento da instituição, a sua experiência e o seu percurso constituem um contributo da maior relevância para a definição e concretização do projeto que apresento à Universidade, bem como um exemplo dos valores que devem estar na essência da nossa instituição: rigor, humanidade e serviço.

É essa Universidade que a nossa história nos pede e que a nossa comunidade merece.

Por uma Universidade Humanista.