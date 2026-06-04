Foi fixe, o Verão!

Na semana passada, Bruxelas parecia ter sido temporariamente transferida para sul. Durante alguns dias, os termómetros ultrapassaram os 30 graus e a cidade transformou-se completamente. As esplanadas encheram-se logo pela manhã, os parques ficaram cobertos de toalhas estendidas na relva e, por momentos, parecia que toda a gente tinha tirado férias ao mesmo tempo. As casas, habituadas a reter o calor, tornaram-se autênticos fornos.

O mais curioso é a velocidade da transformação. Depois de meses de chuva, vento e casacos impermeáveis, basta uma semana de calor para os belgas se vestirem como se estivessem de partida para a praia. Aparecem os calções, as sandálias, os vestidos leves, os óculos de sol e até os chinelos. Não importa que o destino seja o escritório, o supermercado ou a estação de metro: quando o sol aparece, aproveita-se sem reservas.

Há algo de enternecedor nesta reação coletiva. Talvez porque o bom tempo seja demasiado raro para ser desperdiçado. Em países onde o calor é garantido durante meses, como Portugal, uma semana de temperaturas elevadas é apenas Verão. Na Bélgica, é realmente um acontecimento.

Quando os serviços meteorológicos começaram a anunciar a descida drástica das temperaturas, custou-me a acreditar. Mas ela chegou. De um dia para o outro, os termómetros perderam cerca de dez graus. As noites voltaram a pedir uma camisola, as janelas fecharam-se mais cedo e os mesmos parques onde centenas de pessoas procuravam um lugar ao sol ficaram novamente meio vazios.

A mudança foi tão brusca que quase pareceu uma troca de estação feita durante a noite. De repente a luz matinal desapareceu para dar lugar à escuridão, nuvens e tempestades de chuva, trovoada e vento. Na sexta-feira procurava-se sombra. Na segunda procurava-se um casaco. Literalmente.

Eu já aprendi: na Bélgica, não se guarda a roupa de inverno demasiado longe e desconfia-se sempre do significado da palavra Verão. A roupa de meia estação lá ficará, à espera de ocasião para sair. Acima de tudo, aqui é importante nunca assumir que o Verão chegou para ficar.