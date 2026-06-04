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Foi fixe, o Verão!

04 de junho de 2026 às 09 h30
Catarina Moleiro
Autor
Catarina Moleiro

Na semana passada, Bruxelas parecia ter sido temporariamente transferida para sul. Durante alguns dias, os termómetros ultrapassaram os 30 graus e a cidade transformou-se completamente. As esplanadas encheram-se logo pela manhã, os parques ficaram cobertos de toalhas estendidas na relva e, por momentos, parecia que toda a gente tinha tirado férias ao mesmo tempo. As casas, habituadas a reter o calor, tornaram-se autênticos fornos.

 

O mais curioso é a velocidade da transformação. Depois de meses de chuva, vento e casacos impermeáveis, basta uma semana de calor para os belgas se vestirem como se estivessem de partida para a praia. Aparecem os calções, as sandálias, os vestidos leves, os óculos de sol e até os chinelos. Não importa que o destino seja o escritório, o supermercado ou a estação de metro: quando o sol aparece, aproveita-se sem reservas.

 

Há algo de enternecedor nesta reação coletiva. Talvez porque o bom tempo seja demasiado raro para ser desperdiçado. Em países onde o calor é garantido durante meses, como Portugal, uma semana de temperaturas elevadas é apenas Verão. Na Bélgica, é realmente um acontecimento.

 

Quando os serviços meteorológicos começaram a anunciar a descida drástica das temperaturas, custou-me a acreditar. Mas ela chegou. De um dia para o outro, os termómetros perderam cerca de dez graus. As noites voltaram a pedir uma camisola, as janelas fecharam-se mais cedo e os mesmos parques onde centenas de pessoas procuravam um lugar ao sol ficaram novamente meio vazios.

 

A mudança foi tão brusca que quase pareceu uma troca de estação feita durante a noite. De repente a luz matinal desapareceu para dar lugar à escuridão, nuvens e tempestades de chuva, trovoada e vento. Na sexta-feira procurava-se sombra. Na segunda procurava-se um casaco. Literalmente.

 

Eu já aprendi: na Bélgica, não se guarda a roupa de inverno demasiado longe e desconfia-se sempre do significado da palavra Verão. A roupa de meia estação lá ficará, à espera de ocasião para sair. Acima de tudo, aqui é importante nunca assumir que o Verão chegou para ficar.

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