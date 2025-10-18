diario as beiras
Opinião: A Ordem e a segurança nas prisões

18 de outubro às 11 h14
Um médico deu centenas de baixas a uma classe profissional, todos com as mesmas maleitas, todos sofrendo de doenças profissionais, e assim colocou em causa o sistema prisional da segurança nas cadeias. Deste modo conseguiu ajudar um sindicato a infernizar os presos de Linhó, do Estabelecimento prisional de Lisboa, entre outros. Assim ficaram dezenas de guardas prisionais a receber salários por inteiro e em greve há um e dois anos. A larga maioria dos funcionários públicos doentes, altamente penalizados em salários devem fazer disto um vai de estudo. Está ao nível do escândalo mediático da greve dos enfermeiros que recebia subscrições de apoio, uma ideia inovadora que apoiava em dinheiro os grevistas.
No caso presente temos um único médico, um Che Guevara revolucionário que contribui para ajudar os sócios do sindicato dos guardas prisionais, fornecendo baixas a centenas.
Um sindicato que constrói um discurso e está a sonhar com alterações e violência nas cadeias para pedir depois mais salários e mais guardas.
Um médico sem pudor, com pouco senso até pela evidência lógica do excesso, eleva a suspeição sobre a seriedade das baixas médicas e a honestidade de todos nós médicos.
Carlos Cortes não manda abrir inquérito? Não vê neste acto uma infâmia aos profissionais de saúde?
A ordem dos médicos ( em letra cada vez mais pequena) coloca -se na contradição triste da dualidade de critérios e da ausência de ética.
Lembram-se de Guimarães e de umas dezenas de estudantes que faltaram a uma chamada de exames com baixas ? Lembram-se dos processos contra o direito de opinião sobre a covid 19? Lembram-se? Esqueçam que aqui as coisas são para leituras doces!
Este é um momento revolucionário para estar em estudo até pelas consequências que pode vir a provocar.

Autoria de:

Diogo Cabrita

