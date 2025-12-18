diario as beiras
CIM Região de CoimbraOliveira do Hospital

Oliveira do Hospital: Orçamento para 2026 supera os 50 milhões de euros

18 de dezembro de 2025 às 10 h11
0 comentário(s)
DR

Um aumento de 7,1 milhões de euros em relação a 2025 (verba de 43,3 milhões) faz do Orçamento Municipal de Oliveira do Hospital para 2026 “o maior de sempre”. De acordo com a autarquia beirã, no próximo ano o orçamento municipal terá uma verba total de 50,4 milhões de euros.

O Orçamento, as Grandes Opções do Plano (GOP) e o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) do Município de Oliveira do Hospital para 2026-2030, “marcam o início de um novo ciclo político, assente numa gestão financeira sólida, na continuidade de um projeto de desenvolvimento consistente e na ambição de responder com eficácia aos desafios do nosso tempo”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo.
O orçamento, reitera o edil oliveirense, “reflete a determinação do município em continuar a investir na qualidade de vida das pessoas, na modernização do território e na construção de um futuro mais justo, coeso e sustentável”. O orçamento municipal, clarifica a nota de imprensa da autarquia da Beira Serra, foi “aprovado com duas abstenções”.

Em 2026, pode ler-se na comunicação, as previsões apontam para que a “receita municipal aumente em cerca de 16,2% relativamente ao ano anterior”.

Autoria de:

Emanuel Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de dezembro

Governo dá tolerância de ponto em 24, 26 e 31 de dezembro, mais um dia do que o habitual
18 de dezembro

Governo investe mais de 500ME na recuperação e construção de residências no ensino superior
18 de dezembro

Mealhada: Cerca de 180 pais natais motards levaram cor e brilho às freguesias do concelho
18 de dezembro

Bruxelas à deriva

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraMealhada
18 de dezembro às 11h44

Mealhada: Cerca de 180 pais natais motards levaram cor e brilho às freguesias do concelho

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbra
18 de dezembro às 10h16

Há fundos europeus para a expansão do metrobus

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
18 de dezembro às 10h13

Região de Coimbra com 14,5 milhões para a Proteção Civil

0 comentário(s)

Oliveira do Hospital

CIM Região de CoimbraOliveira do Hospital
18 de dezembro às 10h11

Oliveira do Hospital: Orçamento para 2026 supera os 50 milhões de euros

0 comentário(s)
Oliveira do Hospital
04 de dezembro às 12h33

Oliveira do Hospital: Lagarada vai ajudar a pagar a construção do lar em Meruge

0 comentário(s)
EconomiaOliveira do Hospital
25 de novembro às 11h37

Cluster Portuguese Circularity lançado em Oliveira do Hospital

0 comentário(s)