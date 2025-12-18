Um aumento de 7,1 milhões de euros em relação a 2025 (verba de 43,3 milhões) faz do Orçamento Municipal de Oliveira do Hospital para 2026 “o maior de sempre”. De acordo com a autarquia beirã, no próximo ano o orçamento municipal terá uma verba total de 50,4 milhões de euros.

O Orçamento, as Grandes Opções do Plano (GOP) e o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) do Município de Oliveira do Hospital para 2026-2030, “marcam o início de um novo ciclo político, assente numa gestão financeira sólida, na continuidade de um projeto de desenvolvimento consistente e na ambição de responder com eficácia aos desafios do nosso tempo”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo.

O orçamento, reitera o edil oliveirense, “reflete a determinação do município em continuar a investir na qualidade de vida das pessoas, na modernização do território e na construção de um futuro mais justo, coeso e sustentável”. O orçamento municipal, clarifica a nota de imprensa da autarquia da Beira Serra, foi “aprovado com duas abstenções”.

Em 2026, pode ler-se na comunicação, as previsões apontam para que a “receita municipal aumente em cerca de 16,2% relativamente ao ano anterior”.