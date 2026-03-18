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CIM Região de CoimbraOliveira do Hospital

Oliveira do Hospital entrega equipamentos e sistema de comunicação aos bombeiros

18 de março de 2026 às 18 h04
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A Câmara Municipal entregou hoje equipamentos de proteção individual e dois sistemas de comunicação via satélite aos bombeiros voluntários de Lagares da Beira e de Oliveira do Hospital, num investimento de mais de 30 mil euros.

De acordo com o presidente da autarquia oliveirense, José Francisco Rolo, “esta medida visa reforçar a segurança, capacitar os bombeiros e aumentar a resiliência do território”.

Citado num comunicado da Câmara Municipal enviado à agência Lusa, o edil apontou que “estes equipamentos assumem particular relevância para a segurança dos operacionais, contribuindo para a melhoria das condições de intervenção e para uma maior eficácia no cumprimento das missões de socorro e proteção às populações”.

O líder camarário deu ainda nota de que o sistema de comunicação entregue procura preparar os agentes de Proteção Civil para atuarem “em cenários críticos, onde as redes de comunicação convencionais possam falhar”, garantindo comunicações “mais resilientes, autónomas e fiáveis em emergências”.

No total, foram entregues 142 equipamentos de proteção individual (96 deles aos Bombeiros de Oliveira do Hospital e 46 aos Bombeiros de Lagares da Beira), compostos por calça e dólmen, e dos dois sistemas de comunicação (Starlink).

A atribuição das novas ferramentas resulta de uma candidatura da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, no âmbito do Investimento Territorial Integrado (ITI), com o apoio do PT2030, correspondendo a um investimento inicial de 400 mil euros, integrado num plano global de quatro milhões de euros para capacitar as corporações de bombeiros e aumentar a resiliência de toda a Região de Coimbra.

“Neste investimento, estão incluídas as três viaturas operacionais de proteção e socorro, entregues em janeiro às corporações de bombeiros e ao Serviço Municipal de Proteção Civil, que representam um investimento superior a 260 mil euros”, recordou a autarquia de Oliveira do Hospital, no interior do distrito de Coimbra.

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