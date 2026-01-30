Com mais de 15 anos de trabalho na promoção da igualdade, o Município de Oliveira do Hospital reforçou o compromisso de dar continuidade a estas políticas, à não violência e não discriminação e apostar na inclusão social.

A garantia foi transmitida pelo presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, na abertura do IV Seminário “Sim à Igualdade, Não à violência”, uma iniciativa da ADIBER, enquanto entidade coordenadora do Gabinete Intermunicipal de Apoio à Vítima (GIAV) da Beira Serra, com a parceria dos quatro municípios da região: Oliveira do Hospital, Arganil, Góis e Tábua.

José Francisco Rolo traçou o percurso da autarquia nesta área, iniciado em 2010 com a aprovação da candidatura do Projeto Igualdade Local, Cidadania Responsável, que originou a constituição de uma equipa que ainda hoje é ponto de apoio à Equipa para a Igualdade na Vida Local, entretanto constituída, no âmbito da Estratégia Portugal + Igual.