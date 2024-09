Oliveira do Hospital: Campus Educativo abriu para “elevar os padrões de qualidade do ensino”

Abriu ontem, pela primeira vez, o novo Campus Educativo que tem como objetivo “elevar os padrões de qualidade do ensino público de Oliveira do Hospital”, disse o presidente do município, José Francisco Rolo.

Com um investimento de mais de 6 milhões de euros, o novo equipamento vai disponibilizar aos mais de 400 alunos “um edifício moderno com refeitório, cantina, cozinha, biblioteca, sala de professores, secretaria, 21 salas de aula e um espaço exterior” para a prática de atividades lúdicas e desportivas.

“Este foi um projeto exigente. Uma obra de grande exigência. Hoje [ontem] podemos dizer: abrimos o Campus Educativo para servir a comunidade escolar e educativa de Oliveira do Hospital”, afirmou o autarca.

“Este é um espaço de qualidade que contribui fortemente para a elevação dos padrões de qualidade daquilo que é a escola pública em Oliveira do Hospital”, disse José Francisco Rolo.

“Este é um novo espaço onde as crianças podem desenvolver o seu processo de aprendizagem. São melhores condições para os alunos, para os professores e para todos os profissionais”, acrescentou.

O projeto, que começou a ser pensado no anterior mandato autárquico sob a liderança de José Carlos Alexandrino, foi concluído e inaugurado ontem por José Francisco Rolo e contou ainda com a presença da vereadora com o pelouro da Educação, Graça Silva, e o presidente do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Carlos Carvalheira.

Escola “reclamava” por mais instalações

O presidente do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Carlos Carvalheira, diz que o novo Campus Educativo “era algo que reclamávamos há algum tempo”.

“Nós dizíamos que as condições humanas eram as melhores, mas faltavam as condições físicas para albergar um número tão elevado de crianças”, disse.

