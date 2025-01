Oliveira do Hospital: Borrego e gastronomia genuína vão “agradar aos variados paladares”

“Queremos levar turistas e oliveirenses aos restaurantes do concelho para provarem os vários produtos da gastronomia, com especial foco para o Borrego da Serra da Estrela”. Estas foram as palavras de José Francisco Rolo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, no lançamento da segunda edição do Festival de Gastronomia “Borrego à Mesa”, que decorre no município de amanhã a 2 de fevereiro.

São 19 restaurantes aderentes (maior número de sempre relativas a um evento gastronómico do concelho), que durante três dias irão proporcionar às pessoas e aos variados paladares diferentes sabores, com os produtos identitários do concelho a ganharem relevo.

“Nestes restaurantes vão encontrar o genuíno e o delicioso borrego Serra da Estrela. Servido tradicionalmente assado em forno a lenha, acompanhado de batata corada e grelos. Os restaurantes irão também disponibilizar borrego grelhado, ensopado, ou guisado. Cada estabelecimento adapta o prato à sua maneira. As pessoas poderão provar esta comida da maneira que quiserem”, começou por dizer o edil.

