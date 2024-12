Obras de incubadora na Pampilhosa da Serra concluídas em junho de 2025

As obras de requalificação de um edifício na Pampilhosa da Serra, para a criação de uma incubadora de empresas e espaço ‘coworking’, vão estar concluídas, previsivelmente, em junho de 2025, foi ontem anunciado.

A obra “atrasou, já era para estar concluída”, mas se tudo se concretizar, em junho de 2025 a requalificação estará pronta e, “portanto, aí já estaremos com a plenitude das condições físicas e técnicas”, revelou o presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio.

O autarca falava aos jornalistas na manhã de hoje, à margem da conferência para assinatura de um protocolo de colaboração entre o Instituto Pedro Nunes (IPN), em Coimbra, e o Centro de Competências para a Informação Geoespacial da Região Centro.

Ao longo da conferência, o vereador Rui Simão explicou que a Casa do Dr. Afonso, uma “casa histórica” no centro da vila da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, está a ser requalificada, para se transformar “num centro de incubação, de tecnologia da Terra e do espaço”, denominado “Pampilhosa Business Center”.

Segundo Rui Simão, o centro de incubação terá condições de acolhimento empresarial que estão a ser trabalhadas em parceria também com o Instituto Pedro Nunes e com toda a sua capacidade e o seu ecossistema tecnológico e empresarial.

Portanto, acrescentou, “debaixo deste chapéu, queremos também credibilizar e garantir condições adequadas para termos boas propostas para as empresas e investigadores nos domínios das tecnologias do espaço e geoespaciais”.

Simultaneamente, haverá uma residência de estudantes, com escala e condições, que vai ser disponibilizada para acolher empresários, empreendedores e investigadores, que poderão utilizar os recursos instalados no município, mas também recursos que a Câmara Municipal está a criar neste centro de incubação.

O local possui espaços de ‘coworking’, salas de reuniões e equipamentos de ponta, “equivalentes àquilo que os sítios mais competitivos do mundo para estes fins também terão, para que possam, no fundo, ser um centro local que organiza este posicionamento estratégico e esta atuação”, sublinhou.

O Pampilhosa Business Center vai acolher o Centro de Competências para a Informação Geoespacial da Região Centro, instituição que funciona como um centro de apoio à operacionalização do projeto Balcão Único do Prédio (BUPi), de capacitação dos intervenientes no Sistema de Informação Cadastral Simplificado e de partilha de conhecimento.

“Na Pampilhosa da Serra, conseguimos criar as condições físicas, tecnológicas, logísticas para conseguir não só ter este Centro de Competências”, mas “quiçá potenciar, através dele, a fixação de empresas, de ‘startups’, de cientistas”, realçou, durante a conferência, o presidente daquele município do interior do distrito de Coimbra.