Nogueirense vai a exame em Coimbra

Esta noite há nova jornada para acerto de calendário da Elite da Associação de Futebol de Coimbra. Líder tem teste duro em casa dos estudantes e o Tourizense está à espera de uma escorregadela

É mais uma noite de “Champions” no futebol distrital em Coimbra. A Elite acerta calendário esta noite, às 20H30, e as atenções estão voltadas para os concelhos de Coimbra e Cantanhede.

O líder Nogueirense tem um teste duro em casa da Académica/SF, 6.º classificado, e sabe que, caso vença, pode dar um avanço considerável quando ficarão depois a faltar sete jornadas até ao final da prova.

“De cadeirão”, o Tourizense, 2.º classificado, e que já disputou o encontro desta ronda no passado sábado, vai ficar a torcer por um desaire do líder.

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