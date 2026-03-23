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Desporto

Naval 1893 e Marialvas com vitórias caseiras no Campeonato de Portugal

22 de março de 2026 às 17 h10
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Fotografia: Naval 1893

Naval 1893 e Marialvas venceram hoje os seus respetivos jogos no Campeonato de Portugal. Figueirenses bateram o Mortágua e os marialvinos o Fátima, ambos pelo mesmo resultado (2-0).

A equipa da Figueira da Foz bateu, por 2-0, em casa, o Mortágua, em duelo a contar para a 23.ª jornada da série C da competição. Já o Marialvas, que também jogou na condição de visitado, bateu, pelo mesmo resultado, o Fátima, num encontro entre “rivais” na luta pela manutenção.

No sábado, o O. Hospital empatou a um golo no terreno do Benfica Csstelo Branco.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Redação Diário as Beiras

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