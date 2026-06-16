Pontapé de saída na 2.ª Liga 2026/2027 acontece no fim de semana de 8 e 9 de agosto

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou ontem o calendário de provas de futebol sénior masculino para a temporada 2026/2027. De acordo com o documento, o início da 2.ª Liga, competição que volta a contar com a presença da Académica, acontece no fim de semana de 8 e 9 de agosto.

A 1.ª Liga arranca nos mesmos dias, com as duas provas profissionais a decorrerem até ao fim de semana de 15 e 16 de maio de 2027.

A temporada 2026/2027 abre com a Supertaça Cândido de Oliveira, agendada para os dias 31 de julho, 1 ou 2 de agosto, num encontro que colocará frente a frente o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal. A Taça de Portugal tem início a 30 de agosto, com a realização da 1.ª eliminatória.

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