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Natação: Alana Matias é embaixadora da Claw

16 de abril de 2026 às 11 h45
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

“Never Give Up”, ou, em português, “Nunca desistas”. O slogan é da marca de material desportivo Claw, que quer dizer “Garra”, e que viu na nadadora conimbricense do CNAC, Alana Matias, de 16 anos, a pessoa certa para ser a sua primeira embaixadora da natação.
Quando decidiu mergulhar pela primeira vez no universo aquático a escolha de Bruno Carvalho, CEO da Claw, recaiu sobre a atleta do Clube Náutico Académico de Coimbra (CNAC), não só pelos resultados — já que conta com muitos pódios, títulos, e recordes no currículo — mas também pela forma como encarna a filosofia da marca: resiliência, entrega e a capacidade de “nunca desistir”.
No dia em que se sentou à mesa com Bruno Carvalho, Alana não falou apenas de tempos e medalhas, mas do seu percurso e personalidade. “Falei‑lhe um bocado sobre mim, sobre a minha vida, não só pessoal, mas também desportiva”, recorda. No final da conversa, ouviu aquilo que não esperava, mas que a marcou: “O Bruno disse‑me que eu ia ao encontro daquilo que ele procurava para a marca, com aquilo que ele idealizava.”

 

Veja aqui o vídeo promocional da marca

 

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