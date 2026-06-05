Coimbra

APCC retoma Mercadinhos após danos das tempestades

05 de junho de 2026 às 08 h15
Nas bancas voltam a estar os “Frescos da Quinta” | Foto: APCC
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

A APCC anuncia o regresso dos “Mercadinhos”, depois dos prejuízos causados pelas tempestades recentes, num sinal de retoma da produção agrícola e de proximidade com a comunidade

Depois de meses marcados pelos prejuízos causados pelas intempéries, há sinais de retoma na Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC). Os “Mercadinhos” da instituição, um ponto de encontro entre a produção agrícola da instituição e a comunidade, regressam na próxima semana, devolvendo não só produtos frescos às bancas, mas também um importante elo de proximidade com o público.
A pausa forçada, consequência direta das tempestades que atingiram a região no início do ano – em particular a depressão “Kristin” – deixou marcas profundas. Na Quinta da Conraria, uma das principais frentes agrícolas da APCC, as estufas foram destruídas e as culturas hortícolas sofreram perdas totais. Durante semanas, o cenário foi de reconstrução e de esforço coletivo para recuperar o que a força do tempo levou.

Mais informação na edição de hoje/amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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