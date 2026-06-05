APCC retoma Mercadinhos após danos das tempestades

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A APCC anuncia o regresso dos “Mercadinhos”, depois dos prejuízos causados pelas tempestades recentes, num sinal de retoma da produção agrícola e de proximidade com a comunidade

Depois de meses marcados pelos prejuízos causados pelas intempéries, há sinais de retoma na Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC). Os “Mercadinhos” da instituição, um ponto de encontro entre a produção agrícola da instituição e a comunidade, regressam na próxima semana, devolvendo não só produtos frescos às bancas, mas também um importante elo de proximidade com o público.

A pausa forçada, consequência direta das tempestades que atingiram a região no início do ano – em particular a depressão “Kristin” – deixou marcas profundas. Na Quinta da Conraria, uma das principais frentes agrícolas da APCC, as estufas foram destruídas e as culturas hortícolas sofreram perdas totais. Durante semanas, o cenário foi de reconstrução e de esforço coletivo para recuperar o que a força do tempo levou.

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