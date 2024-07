Mural em Miranda do Corvo apoia atleta Diogo Cancela nos Paralímpicos de Paris

O atleta paralímpico Diogo Cancela, vice-campeão do mundo de natação, vai ser distinguido no domingo com a inauguração de um mural em Miranda do Corvo.

Promovida pela Junta de Freguesia de Miranda do Corvo, com apoio da Câmara Municipal, a iniciativa traduz “reconhecimento e apoio” ao atleta por parte destas autarquias e da comunidade.

“Intitulado “No meio das pedras”, o mural com cerca de 80 m2 [de área] retrata momentos de glória do nadador mirandense”, informou hoje a Junta de Freguesia de Miranda do Corvo.

Em comunicado, o executivo liderado por João Paulo Fernandes explicou que se trata de uma criação do artista Guel do it, que também concebeu o mural “Abril em Miranda”, alusivo aos 50 anos da revolução do 25 de Abril de 1974.

“Numa altura em que as comitivas nacionais preparam a participação nos Jogos Paralímpicos de Paris [de 28 de agosto a 08 de setembro], esta ação reveste-se de enorme significado, procurando dar uma ajuda na obtenção de mais uma grande prestação do atleta”, adiantou.

O nadador Diogo Cancela é vice-campeão do mundo, vice-campeão europeu e recordista mundial da modalidade, e participa pela segunda vez nos Jogos Paralímpicos.

Na inauguração do mural em Moinhos, arredores da vila de Miranda do Corvo, no domingo, às 10:30, vão estar presentes o presidente do Comité Paralímpico Português, José Lourenço, o vice-presidente da Federação Portuguesa de Natação, Alexsander Esteves, e o presidente da Associação de Natação de Coimbra, Miguel Oliveira, entre outros convidados.