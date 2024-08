Município de Penela alarga oferta de cadernos de exercícios escolares

A Câmara de Penela vai alargar a oferta dos cadernos de exercícios a todos os alunos do 2.º ciclo do Ensino Básico da rede pública, mantendo a oferta também aos quatro primeiros anos de escolaridade.

“Esta é uma medida progressiva que pretende apoiar as famílias no início do ano letivo, dentro das possibilidades do município”, salientou o presidente da autarquia, Eduardo Santos, em comunicado.

A medida integra o Plano Municipal de Ação Social Escolar para o ano letivo 2024/2025, que congrega todos os serviços prestados pela autarquia no âmbito da Educação, e vai abranger cerca de 200 crianças.