diario as beiras
CIM Região de CoimbraTábua

MP deduz acusação contra dois arguidos por alegado desvio de verbas dos bombeiros de Tábua

18 de março de 2026 às 18 h12
0 comentário(s)
DR

O Ministério Público (MP) de Coimbra revelou hoje que deduziu acusação contra dois arguidos, uma pessoa singular e uma pessoa coletiva, por alegada apropriação de diversas quantias pertencentes à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua (AHBVT).

Numa nota publicada na sua página de internet, o MP de Coimbra indica que os arguidos estão acusados da prática dos crimes de peculato, branqueamento e falsificação de documento.

Em causa está a apropriação, entre 2013 e 2018, de diversas quantias pertencentes aos Bombeiros Voluntários de Tábua, no distrito de Coimbra, por parte do arguido que “aí desempenhava funções de gestor, diretor de Centros de Exames de Condução, tesoureiro e ainda, ao arrepio das normas vigentes em matéria de impedimentos, de contabilista certificado”.

“O arguido foi paulatinamente apropriando-se de quantias existentes nas contas bancárias da AHBVT e das caixas dos Centros de Exame detidos pela mencionada Associação, a que tinha acesso em virtude das suas funções, canalizando-as para contas pessoais e para a conta da sociedade comercial arguida, por si constituída e de que era representante”, adianta.

De acordo com o MP de Coimbra, em simultâneo, o arguido “falseava os elementos contabilísticos” dos Bombeiros Voluntários de Tábua “forjando documentos falsos” e impedindo assim os demais membros da direção de se aperceberem das apropriações.

“O arguido apoderou-se da quantia de 369.644,44 euros, que foi parcialmente por si usada na aquisição de diversos imóveis”, acrescenta.

No âmbito do processo, foi requerida a perda desse montante a favor do Estado, por “corresponder à vantagem dos crimes, sem prejuízo da legítima pretensão indemnizatória da ofendida”.

A investigação foi conduzida pela Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ).

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de março

Tarifas reduzidas para passes intermodais em Coimbra entram em vigor em abril
18 de março

MP deduz acusação contra dois arguidos por alegado desvio de verbas dos bombeiros de Tábua
18 de março

Oliveira do Hospital entrega equipamentos e sistema de comunicação aos bombeiros
18 de março

Carro e camião do lixo colidem junto ao Alma Shopping

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraTábua
18 de março às 18h12

MP deduz acusação contra dois arguidos por alegado desvio de verbas dos bombeiros de Tábua

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraOliveira do Hospital
18 de março às 18h04

Oliveira do Hospital entrega equipamentos e sistema de comunicação aos bombeiros

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraNacionalSoure
18 de março às 14h50

Ministro faz roteiro pelo país para conhecer necessidades dos bombeiros

0 comentário(s)

Tábua

CIM Região de CoimbraTábua
18 de março às 18h12

MP deduz acusação contra dois arguidos por alegado desvio de verbas dos bombeiros de Tábua

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraTábua
11 de março às 13h47

Mau tempo: Município de Tábua declarou prejuízos de 2,8 milhões de euros

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraTábua
04 de março às 09h28

Recém-nascido morre vítima de paragem cardiorrespiratória

0 comentário(s)