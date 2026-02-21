O Presidente da República aceitou a proposta do primeiro-ministro de nomear Luís Neves para as funções de ministro da Administração Interna, em substituição de Maria Lúcia Amaral, lê-se numa nota hoje divulgada pela Presidência da República.

“O Presidente da República aceitou a proposta do primeiro-ministro de nomeação do doutor Luís Neves como ministro da Administração Interna. A posse terá lugar na próxima segunda-feira, 23 de fevereiro, pelas 10:00, no Palácio de Belém”, acrescenta-se na mesma nota.

Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária desde 2018, licenciado em Direito, ingressou na PJ em 1995, após uma breve passagem pela advocacia.

Na PJ, Luís Neves esteve sempre ligado à investigação criminal, em particular na esfera do crime violento e organizado, terrorismo e todas as formas de extremismo violento, rapto, sequestro, tomada de reféns, assalto à mão armada, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, crimes cometidos com recurso a engenhos explosivos e crimes contra órgãos de soberania.

Antes, foi diretor da Unidade Nacional Contra-Terrorismo (UNCT) e da extinta Direção Central de Combate ao Banditismo (DCCB).

Luís Neves vai substituir Maria Lúcia Amaral, ex-Provedora de Justiça, que se demitiu das funções de ministra da Administração Interna no passado dia 10.

Segundo a nota então divulgada, Marcelo Rebelo de Sousa aceitou o pedido de demissão de Maria Lúcia Amaral, “que entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo”.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, de forma transitória, passou a desempenhar as competências da pasta da Administração Interna, numa conjuntura em que o território continental nacional foi atingido por uma vaga de tempestades.