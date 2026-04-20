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Diogo Valente terminou a carreira de jogador

20 de abril de 2026 às 14 h18
Diogo Valente venceu a Taça de Portugal com a Académica | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Diogo Valente terminou este fim de semana a carreira profissional de futebolista. O jogador, de 41 anos, foi membro preponderante do plantel que, em 2011/2012, venceu a Taça de Portugal pela Académica.

Natural de Aveiro, o extremo esteve três épocas na Briosa, onde realizou 99 jogos, tendo marcado nove golos e feito nove assistências.

Na época da vitória da Taça de Portugal, o jogador esteve em evidência, tendo mesmo sido o autor da assistência no golo de Marinho, na final da prova, no Estádio do Jamor. Nessa caminhada gloriosa pelos estudantes, Diogo Valente marcou ainda ao Futebol Clube do Porto, no Estádio Cidade de Coimbra, numa vitória por três bolas a zero, no jogo que contou para a 4.ª eliminatória.

Ao longo de toda a carreira, Diogo Valente realizou 558 jogos e marcou 80 golos. Além da Taça de Portugal, conquistou ainda um título de Campeão Nacional, pelo Futebol Clube do Porto, em 2006/2007.

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