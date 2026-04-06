Homem detido em Alvaiázere após queima autorizada se ter descontrolado

Um homem de 65 anos foi detido no concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria, após uma queima autorizada se ter descontrolado e provocado um incêndio florestal, anunciou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Numa nota de imprensa, o Comando Territorial de Leiria da GNR adiantou que o homem foi detido no dia 02 e é suspeito do crime de incêndio florestal, ocorrido na localidade de Portela das Feteiras.

“Na sequência de um alerta que dava conta da existência de um incêndio em área florestal, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, onde desenvolveram diligências policiais que permitiram identificar e deter o suspeito”, referiu a nota.

O incêndio “consumiu cerca de 1.100 metros quadrados de área florestal (mato, eucaliptos, pinheiros e sobreiros)” e “teve origem numa queima autorizada, tendo a mesma acabado por se descontrolar e propagar à mancha florestal envolvente”, explicou a GNR.

O detido foi constituído arguido e os factos enviados ao Tribunal Judicial de Leiria.

À agência Lusa, fonte da GNR recomendou aos cidadãos que façam queimas autorizadas para terem em atenção se há vento, além de que devem ter no local um balde de água ou areia e ainda o telemóvel para chamar os meios de socorro caso a queima se descontrole.

Este incêndio foi combatido por 27 operacionais apoiados por seis veículos dos bombeiros, acrescentou a mesma fonte.

Na nota de imprensa, a GNR salientou que “as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal”, destacando que a realização daquelas assim como de fogueiras “é interdita sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural ‘muito elevado’ ou ‘máximo’, estando dependente de autorização ou de comunicação prévia noutros períodos”.