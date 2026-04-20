ICNF atualiza limites de 6 áreas protegidas e consulta pública abre sexta-feira

As propostas de atualização dos limites de seis áreas protegidas vão estar em consulta pública entre sexta-feira e 22 de maio e decorrem de um processo de atualização cartográfica de âmbito nacional, segundo o ICNF.

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) disse hoje à agência Lusa que, a partir de sexta-feira, decorre o período de discussão pública da proposta de atualização dos limites da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, Reserva Natural do Paul de Arzila e Paisagem Protegida da Serra do Açor, na região Centro, e ainda do Parque Natural de Montesinho, Parque Natural do Douro Internacional e Parque Natural do Alvão, na região Norte.

A discussão pública decorrerá por um período de vinte dias úteis, até 22 de maio.

O ICNF explicou que os limites da maioria das áreas protegidas foram originalmente definidos com base em cartografia analógica, produzida a pequenas escalas, o que, na fase de conversão para formato digital, condicionou o respetivo nível de detalhe e precisão.

Pelo que, acrescentou, a coexistência de diferentes escalas, metodologias e períodos de produção cartográfica “traduziu-se em pequenas diferenças na forma como esses limites passaram a ser representados”.

“Com os avanços das tecnologias de informação geográfica e a disponibilização de cartografia de base mais atual e detalhada, o ICNF deu início a um processo de atualização cartográfica dos limites das áreas protegidas de âmbito nacional”, referiu.

E garantiu que este “processo consistiu exclusivamente na transposição dos limites já existentes para escalas cartográficas mais detalhadas, na integração de pontos com coordenadas conhecidas e na harmonização da informação disponível, com o objetivo de assegurar uma representação mais precisa, rigorosa e facilmente identificável no terreno”.

A partir de sexta-feira, os documentos que compõem o processo referente à proposta de atualização dos limites daquelas áreas protegidas podem ser consultados no portal do ICNF e no portal Participa.