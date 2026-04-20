Número de desempregados inscritos cai 10,2% em março – IEFP

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 10,2% em março, em termos homólogos, e recuou 3,1% face a fevereiro, segundo dados publicados hoje pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

De acordo com o IEFP, estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 295.756 pessoas desempregadas, no final de março, o que representa 67,2% de um total de 440.214 pedidos de emprego.

Verificou-se uma redução de 10,2% do total de desempregados registados no país, menos 33.765 face ao mesmo mês de 2025, bem como relativamente ao do mês anterior, com uma diminuição de 3,1% (menos 9.423 pessoas inscritas).

Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2025, na variação absoluta, contribuíram os inscritos há menos de 12 meses, os que procuram um novo emprego e os maiores de 25 anos, explicou o IEFP.

A nível regional, o desemprego diminuiu em termos homólogos em todas as regiões, com reduções mais expressivas no Norte (-13%), nos Açores e na Madeira (-12,9%).

Na comparação em cadeia, relativamente a fevereiro, também se registou uma diminuição em todas as regiões.

Já no que diz respeito aos grupos profissionais, destaca-se o decréscimo no desemprego nos “agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, pesca e floresta” (-18,2), no “pessoal administrativo” (-13,8%), nos “operadores de instalações e máquinas e trab. da montagem” (-13,1%) e nos “trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices” (-12,9%).

Por outro lado, registou-se um aumento no desemprego no grupo profissional dos “representantes do poder legislativo, órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos”, de 7,9% em termos homólogos.