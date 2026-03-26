Vasco Pereira está de volta aos triunfos. O chef de cozinha que representa a Escola de Atletismo de Coimbra conseguiu, em Quinhendros, a segunda vitória da temporada em outras tantas disputadas no Circuito de Trail Curto da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra.

Com o Castelo de Montemor-o-Velho como cenário e, este ano, os campos de arroz ainda à espera da colheita, o Quinhendros Trail ofereceu duas distâncias competitivas, os 16 e 12 quilómetro.

Na distância maior Vasco Pereira descolou da concorrência para uma vitória com margem confortável para Alex Silva (AC Tocha), que mantém a liderança do circuito com mais um 2.º lugar. Tiago Duarte, esta época a correr com a camisola da equipa Aquamór, mas filiado ainda pelo AC Tocha, fechou o pódio masculino.

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