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Trail: Em terras de arroz mandou o chef Vasco Pereira

26 de março de 2026 às 10 h44
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Vasco Pereira triunfou no Trail Curto de Quinhendros | Foto-Jorge Carvalho Photography

Vasco Pereira está de volta aos triunfos. O chef de cozinha que representa a Escola de Atletismo de Coimbra conseguiu, em Quinhendros, a segunda vitória da temporada em outras tantas disputadas no Circuito de Trail Curto da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra.
Com o Castelo de Montemor-o-Velho como cenário e, este ano, os campos de arroz ainda à espera da colheita, o Quinhendros Trail ofereceu duas distâncias competitivas, os 16 e 12 quilómetro.
Na distância maior Vasco Pereira descolou da concorrência para uma vitória com margem confortável para Alex Silva (AC Tocha), que mantém a liderança do circuito com mais um 2.º lugar. Tiago Duarte, esta época a correr com a camisola da equipa Aquamór, mas filiado ainda pelo AC Tocha, fechou o pódio masculino.

 

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

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