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Montemor-o-Velho ofereceu estátua de Fernão Mendes Pinto a cidade japonesa

25 de março de 2026 às 16 h52
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Fotografia: Município de Montemor-o-Velho

O município de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, anunciou hoje a oferta de uma réplica da estátua do explorador português Fernão Mendes Pinto à cidade de Hiji, no Japão, no âmbito da geminação entre os dois territórios.

Em nota enviada hoje à agência Lusa, a autarquia do Baixo Mondego explicou que a vice-presidente da Câmara Municipal, Ana Maria Ribeiro, e o chefe de gabinete da presidência, Nuno Santa Rita, visitaram oficialmente aquela cidade – localizada no sul do Japão, a mais de 1.100 quilómetros da capital, Tóquio – para assinalar a geminação.

A comitiva portuguesa foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Hiji, Tetsuya Abe, e pelo embaixador de Portugal no Japão, Gilberto Jerónimo.

No âmbito da visita, foi inaugurada uma réplica em bronze de uma estátua do aventureiro e missionário jesuíta português, um dos primeiros europeus a chegar ao Japão e cuja presença naquele país do extremo oriente, no século XVI, “constitui um dos primeiros contactos documentados entre os dois países”.

Citada na nota, Ana Maria Ribeiro frisou que a estátua do autor de “Peregrinação” representa “muito mais do que uma homenagem a uma figura histórica: simboliza a memória de um encontro entre povos e a amizade que hoje une as nossas comunidades”.

A deslocação, realizada nos dias 19 e 20, mas só hoje revelada, “marcou um novo momento na relação institucional entre Montemor-o-Velho e Hiji, assente na cooperação, no diálogo intercultural e na valorização de uma herança histórica comum, reforçada no âmbito do protocolo de geminação celebrado no contexto da participação na Exposição Internacional de Osaka 2025”, assinala o comunicado.

“Com esta visita, Montemor-o-Velho reforça a sua presença no contexto internacional, promovendo o seu património histórico e cultural e afirmando-se como um território de encontros, à semelhança do percurso de Fernão Mendes Pinto, cujo legado continua, quase cinco séculos depois, a aproximar Portugal e o Japão”, adianta.

Para além de Hiji, o município do Baixo Mondego está geminado, a nível internacional, com Cerizay (França), São José dos Pinhais (Brasil) e Xai-Xai (Moçambique) e, em Portugal, com Montemor-o-Novo.

Autoria de:

Agência Lusa

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