Montemor-o-Velho: Castelo regressa aos tempos medievais no fim de semana

O Castelo de Montemor-o-Velho, no fim de semana, vai permitir aos visitantes uma viagem no tempo, com um acampamento militar medieval e uma competição de tiro com arco e besta medieval, anunciou hoje este município do distrito de Coimbra.

Durante o fim de semana, o acampamento militar medieval vai proporcionar combates medievais, mesas pedagógicas de armamento medieval, demonstração de técnicas de combate e de tiro com arco e a animação “Hora do Cavaleiro”, revelou a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, em nota enviada hoje à Agência Lusa.

No domingo, com entrada gratuita, realiza-se a Prova do Tiro com Arco e Besta Medieval, a contar para o Campeonato Nacional Rota dos Castelos.