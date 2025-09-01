Montemor-o-Velho: Casa cheia no arranque da Feira do Ano

A Feira do Ano, em Montemor-o-Velho, arrancou no sábado, dia 30 de agosto, com casa cheia para assistirem a um dos cabeças de cartaz, Nininho Vaz Maia.

A sessão protocolar de abertura, que marcou o início de dez dias dedicados à valorização do património cultural, social e económico da região, começou ao som de elementos das filarmónicas do concelho e contou com momentos musicais da cantora Adelaide Sofia.

“Nininho Vaz Maia, o primeiro artista a subir ao palco principal da Feira do Ano em 2025, cantou e encantou o público que encheu o recinto de boas energias”, afirmou a autarquia em nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.

A música tradicional portuguesa e o fado do grupo Bora lá ao Fado abriu o palco 2 que, ao final da noite, recebeu Ruben da Cruz e o Dj Machado para uma animada sessão de música eletrónica, dirigida ao público mais jovem.

