Montemor-o-VelhoRegião Centro

Montemor-o-Velho: Casa cheia no arranque da Feira do Ano

01 de setembro às 08 h55
1 comentário(s)
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

A Feira do Ano, em Montemor-o-Velho, arrancou no sábado, dia 30 de agosto, com casa cheia para assistirem a um dos cabeças de cartaz, Nininho Vaz Maia.

A sessão protocolar de abertura, que marcou o início de dez dias dedicados à valorização do património cultural, social e económico da região, começou ao som de elementos das filarmónicas do concelho e contou com momentos musicais da cantora Adelaide Sofia.

“Nininho Vaz Maia, o primeiro artista a subir ao palco principal da Feira do Ano em 2025, cantou e encantou o público que encheu o recinto de boas energias”, afirmou a autarquia em nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.

A música tradicional portuguesa e o fado do grupo Bora lá ao Fado abriu o palco 2 que, ao final da noite, recebeu Ruben da Cruz e o Dj Machado para uma animada sessão de música eletrónica, dirigida ao público mais jovem.

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

1 Comentário

  1. Ze da Gandara diz:
    1 de Setembro, 2025 às 21:50

    O nosso querido líder fez prova de vida, tal como fazem os reformados para poderem continuar a receber a pensão de reforma… E apareceu com os seus dois delfins lado a lado (que ninguém se lembre por estes dias de oferecer um faqueiro da marca Cutipol aos delfins do querido líder :-)) É que os faqueiros da marca Cutipol são artigo premium e caros que se fartam, pelo que convém não estragar assim um presente tão caro e exclusivo…

    Responder

