Montemor-o-Velho: 68 mil anilhas erguem conjunto escultórico que promove a igualdade

Foi ontem inaugurado, no Parque Ribeirinho, o conjunto escultórico “Montemor Sente Igualdade”, do escultor Carlos de Oliveira Correia, que representa “uma série de formas de não discriminação” e é “um monumento da igualdade”.

A obra, cujo investimento foi de 49 mil euros (+IVA), é composta por 68 mil anilhas distribuídas por 17 peças que foram construídas ao longo de três meses. O escultor, natural de Castro Marim e com quase 20 anos de carreira, foi acrescentado peças ao longo do processo criativo.

O ponto de partida deste trabalho artístico é a representação de uma criança dentro de um planeta “fazendo lembrar todas as crianças do mundo que são oprimidas ou vítimas de tráfico humano”.

Segundo o autor, os continentes desenhados neste planeta levaram uma “pintura camaleão”, ou seja, ao longo do dia, consoante a posição do sol, mudam de cor e, durante a noite, com a iluminação, cria uma perspetiva diferente.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 11/12/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS