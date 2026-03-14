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Miranda do Corvo: Secretária de Estado reitera “vontade” para resolver problemas

14 de março de 2026 às 08 h30
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DB-Pedro Filipe Ramos

Levo daqui a necessidade de articular com as outras áreas governativas para vermos qual a solução, com a preocupação de que as respostas que lá estão a ser dadas são respostas muito relevantes”.
As palavras da secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes, após uma visita ao Município de Miranda do Corvo, enfatizam, assegurou a governante, a “vontade governativa para resolver os problemas” que condicionam espaços como o Mosteiro de Santa Maria de Semide ou a Fundação Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional-Fundação ADFP.
Depois de uma visita ao Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE) e à Cáritas Diocesana – Lar de Jovens de Santa Maria de Semide, Clara Marques Mendes visitou as instalações da Fundação ADFP e terminou o périplo em Miranda do Corvo com uma reunião final nos Paços do Concelho. Aos jornalistas, a governante abordou a requalificação integral do Mosteiro de Santa Maria de Semide, algo defendido pelo atual executivo mirandense. “o presidente [da autarquia] solicitou uma reunião para colocar determinadas preocupações entre as quais essa. Eu disponibilizei-me de imediato a vir cá para percebermos e agora vamos dar seguimento àquela que foi a visita que fiz. A seu tempo também veremos qual será o resultado”, assumiu.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 14/03/2026

Autoria de:

Emanuel Pereira

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