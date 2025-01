Miranda do Corvo: Hospital Compaixão passa a ter Centro de Atendimento Clínico pelo SNS

O Hospital Compaixão vai abrir, a partir de 1 de fevereiro, o novo Centro de Atendimento Clínico (CAC), serviço do Serviço Nacional de Saúde (SNS) destinado a pessoas dos concelhos e freguesias limítrofes: Coimbra, Condeixa, Lousã, Góis, Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares.

As pessoas com doenças agudas, que não necessitem de atendimento em urgência hospitalar, mas que precisam de consulta médica, serão encaminhados para o Hospital Compaixão no âmbito deste acordo com a ULS Unidade Local de Saúde de Coimbra / SNS.

Em situação de urgência/emergência as pessoas devem telefonar para o 112. Noutras situações de doença aguda devem ligar para a linha SNS 24, pelo número 800 24 24 24, e, após triagem, serão encaminhadas para este Centro de Atendimento Clínico (CAC) no Hospital Compaixão.

Estas pessoas evitarão longas horas de espera na urgência hospitalar, dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) ou do Hospital Pediátrico, e não ficarão sujeitas a perigosas transmissões bacterianas hospitalares.

Pedido alargamento do horário do CAC

O CAC funcionará com médico, enfermeiro e técnico de radiologia, podendo fazer RX, ECG e algumas análises simples em caso de necessidade.

O horário de funcionamento será das 18H00-22H00 nos dias úteis e nos fins de semana e feriados entre as 10H00 e as 18H00.

