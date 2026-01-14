diario as beiras
14 de janeiro de 2026 às 09 h17
A primeira edição do MIRARE – Festival Literário de Miranda do Corvo 2026, um novo evento literário e cultural que tem como desiderato maior a promoção e a celebração da palavra, do livro e da literatura, vai realizar-se, no concelho, entre 21 e 24 de janeiro. Este ano, vai homenagear o legado, a obra e a memória de Miguel Torga e João José Cochofel, dois dos maiores autores da língua e da literatura portuguesa do século XX, que encontraram em Miranda do Corvo um espaço de reflexão, inspiração e criação literária. Sob o mote “Vivemos de Palavras”, o MIRARE – Festival Literário de Miranda do Corvo 2026, que é produzido pela GoldenSkill com coorganização da Câmara de Miranda do Corvo, vai reunir, ao longo de quatro dias, personalidades de relevo da literatura, do meio artístico e académico nacional. Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (14/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Dora Loureiro

