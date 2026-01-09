O município de Mira, distrito de Coimbra, iniciou obras de ampliação da escola secundária Dr.ª Maria Cândida, um investimento de sete milhões de euros (ME), que contempla novas salas de aulas e um pavilhão multiusos, foi hoje anunciado.

Em informação enviada à agência Lusa, a Câmara Municipal disse que a empreitada, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), é o maior investimento de sempre na área da Educação no concelho.

Os trabalhos preveem a construção de um novo bloco com mais 14 salas de aula e laboratórios, bem como de um pavilhão multiusos, que integrará uma pista de atletismo e um campo de jogos.

