diario as beiras
CIM Região de CoimbraMira

Mira investe 7 milhões de euros em novas salas de aula e pavilhão de escola secundária

09 de janeiro de 2026 às 18 h06
0 comentário(s)
DR

O município de Mira, distrito de Coimbra, iniciou obras de ampliação da escola secundária Dr.ª Maria Cândida, um investimento de sete milhões de euros (ME), que contempla novas salas de aulas e um pavilhão multiusos, foi hoje anunciado.

Em informação enviada à agência Lusa, a Câmara Municipal disse que a empreitada, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), é o maior investimento de sempre na área da Educação no concelho.

Os trabalhos preveem a construção de um novo bloco com mais 14 salas de aula e laboratórios, bem como de um pavilhão multiusos, que integrará uma pista de atletismo e um campo de jogos.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (10/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de janeiro

Câmara de Coimbra aprova orçamento de 32,7 milhões de euros dos Serviços de Transportes para 2026
09 de janeiro

Seguro afirma na Figueira da Foz que vê coerência na recolha de apoios tanto à direita como à esquerda
09 de janeiro

Tábua quer bombeiros com novas ambulâncias e veículos de combate a incêndios
09 de janeiro

Salas de Cinema das Galerias Avenida em Coimbra são monumento de interesse municipal

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraTábua
09 de janeiro às 20h31

Tábua quer bombeiros com novas ambulâncias e veículos de combate a incêndios

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMira
09 de janeiro às 18h06

Mira investe 7 milhões de euros em novas salas de aula e pavilhão de escola secundária

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraRegião Centro
09 de janeiro às 12h33

Marca Terras da Chanfana apresenta agenda gastronómica para 2026

0 comentário(s)

Mira

CIM Região de CoimbraMira
09 de janeiro às 18h06

Mira investe 7 milhões de euros em novas salas de aula e pavilhão de escola secundária

0 comentário(s)
Mira
24 de dezembro às 16h31

Mensagem de Natal do presidente da Câmara de Mira (com vídeo)

0 comentário(s)
Mira
17 de dezembro às 10h38

Município de Mira recebe imóvel da antiga Regência Florestal e assume a sua gestão

0 comentário(s)