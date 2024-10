Mira: Estádio municipal tem novo relvado e iluminação LED

O Estádio Municipal de Mira já tem um novo relvado sintético e uma nova iluminação LED. Esta modernização foi ontem inaugurada pelo presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, na presença do presidente da Associação de Futebol de Coimbra (AFC), Horácio Antunes e do presidente do Ala-Arriba, João Manuel Roça.

“A aposta municipal no desporto tem sido uma constante em todo o concelho. Não só no futebol, mas também em outras modalidades”, referiu o presidente da autarquia.

Este espaço já conta com um investimento de cerca de um milhão de euros, somando ao montante gasto, em 2022, para a construção da bancada e dos balneários, no âmbito de um protocolo estabelecido com AFC para a modernização das infraestruturas.

O presidente do Ala-Arriba, João Manuel Roça, estava satisfeito com as melhorias realizadas, no entanto, deixou a nota de que “existiram alguns contratempos” no decorrer da empreitada e que é preciso “aprender com os erros” para que não se voltem a repetir.

Atraso de 15 dias obrigou a jogar fora de casa

Artur Fresco esclareceu que o atraso das obras, em cerca de 15 dias, obrigou a que o jogo da da 1.ª eliminatória da Taça AFC entre o Seixo de Mira e o Ala-Arriba, que se jogaria em “casa” do Ala-Arriba, fosse jogado no Campo do Fojo, o estádio do Seixo de Mira.

“A demora nas obras deve-se ao facto do atraso no fornecimento dos materiais de construção e a problemas associados à mão-de-obra”, disse o autarca.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 21/10/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS