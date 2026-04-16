Mirense Isabel Capeloa Gil designada para o Conselho de Estado

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

O Presidente da República, António José Seguro, nomeou hoje cinco personalidades como membros do Conselho de Estado. A mirense Isabel Capeloa Gil – Reitora da Universidade Católica Portuguesa – está entre as escolhidas para este órgão.

O presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, já endereçou as felicitações a Isabel Capeloa Gil para o exercício destas funções. “Trata-se de uma personalidade de exceção, cuja dedicação, rigor e capacidade intelectual a afirmam como uma das mais relevantes figuras da vida académica e institucional do país”, escreveu Artur Fresco, numa publicação na sua página do Facebook.