MiraRegião Metropolitana de Coimbra
Mirense Isabel Capeloa Gil designada para o Conselho de Estado
Isabel Capeloa Gil é natural de Mira | Fotografia: DR
O Presidente da República, António José Seguro, nomeou hoje cinco personalidades como membros do Conselho de Estado. A mirense Isabel Capeloa Gil – Reitora da Universidade Católica Portuguesa – está entre as escolhidas para este órgão.
O presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, já endereçou as felicitações a Isabel Capeloa Gil para o exercício destas funções. “Trata-se de uma personalidade de exceção, cuja dedicação, rigor e capacidade intelectual a afirmam como uma das mais relevantes figuras da vida académica e institucional do país”, escreveu Artur Fresco, numa publicação na sua página do Facebook.
Além da professora de Mira, foram ainda designados Alberto Martins, Maria do Carmo Fonseca, Miguel Bastos Araújo e Nuno Severiano Teixeira.
A tomada de posse decorrerá amanhã, sexta-feira, 17 de abril, pelas 14H00, em Cerimónia no Palácio de Belém.