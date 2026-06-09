Transporte flexível na Região de Coimbra passa 50 mil reservas

O serviço SIT Flexi, transporte flexível a pedido, da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra (RMC), ultrapassou as 50 mil reservas, contabiliza mais de dois mil utilizadores regulares e é referência europeia, anunciou hoje essa entidade.

Segundo uma nota de imprensa da CIM Região de Coimbra, estes números revelam que o serviço SIT Flexi se “consolida como solução de mobilidade flexível na Região Metropolitana de Coimbra”.

“O SIT Flexi afirma-se como uma resposta essencial às necessidades de mobilidade dos cidadãos, em particular nos territórios de baixa densidade e nas zonas com menor oferta de transporte público regular”.

Segundo a CIM Região de Coimbra, o SIT Flexi regista “mais de 2.000 utilizadores regulares” e tem “desempenhado um papel determinante na promoção de uma mobilidade mais acessível, inclusiva e ajustada às características do território”.

Isto porque “aproxima pessoas de serviços, equipamentos, interfaces de transporte, cuidados de saúde, comércio e outros pontos essenciais do quotidiano”.

“Este marco reflete a crescente adesão da população a um modelo de transporte público flexível, pensado para complementar a rede existente e responder de forma mais eficiente às necessidades específicas de deslocação”.

Atualmente, “conectado com os vários modos de transporte público” da Região Metropolitana de Coimbra, incluindo o Metro Mondego, autocarros, estações e apeadeiros da CP, o SIT Flexi “promove a intermodalidade e facilita a articulação entre diferentes soluções” de mobilidade.

“O projeto tem vindo também a afirmar-se como uma referência a nível europeu, sendo reconhecido como um exemplo no domínio da mobilidade flexível, sustentável e inclusiva”, realçou a CIM.

Segundo o comunicado, “a abordagem inovadora está em fase de análise de viabilidade de replicação em sete países, demonstrando o potencial de transferência deste modelo para outros territórios com desafios semelhantes ao nível da mobilidade e da coesão” territorial.

Neste momento, a região “encontra-se ainda a testar uma plataforma de gestão inovadora e uma aplicação dedicada aos operadores, desenvolvidas especificamente para o transporte a pedido”.

“Estas ferramentas pretendem tornar o serviço mais eficiente, ágil e digital, permitindo uma melhor gestão operacional, a otimização de rotas, a redução da carga administrativa e o acesso à informação em tempo real”.

A comunidade defendeu que o serviço SIT Flexi se assume como uma “referência no domínio da mobilidade sustentável e inclusiva, contribuindo para reduzir assimetrias territoriais, melhorar o acesso ao transporte público e reforçar a coesão entre os 19 municípios da Região Metropolitana de Coimbra”.