Região Metropolitana de Coimbra

Transporte flexível na Região de Coimbra passa 50 mil reservas

09 de junho de 2026 às 17 h05
Fotografia: DR
IYN / Lusa
Autor
IYN / Lusa

O serviço SIT Flexi, transporte flexível a pedido, da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra (RMC), ultrapassou as 50 mil reservas, contabiliza mais de dois mil utilizadores regulares e é referência europeia, anunciou hoje essa entidade.

Segundo uma nota de imprensa da CIM Região de Coimbra, estes números revelam que o serviço SIT Flexi se “consolida como solução de mobilidade flexível na Região Metropolitana de Coimbra”.

“O SIT Flexi afirma-se como uma resposta essencial às necessidades de mobilidade dos cidadãos, em particular nos territórios de baixa densidade e nas zonas com menor oferta de transporte público regular”.

 

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

 

Segundo a CIM Região de Coimbra, o SIT Flexi regista “mais de 2.000 utilizadores regulares” e tem “desempenhado um papel determinante na promoção de uma mobilidade mais acessível, inclusiva e ajustada às características do território”.

Isto porque “aproxima pessoas de serviços, equipamentos, interfaces de transporte, cuidados de saúde, comércio e outros pontos essenciais do quotidiano”.

“Este marco reflete a crescente adesão da população a um modelo de transporte público flexível, pensado para complementar a rede existente e responder de forma mais eficiente às necessidades específicas de deslocação”.

Atualmente, “conectado com os vários modos de transporte público” da Região Metropolitana de Coimbra, incluindo o Metro Mondego, autocarros, estações e apeadeiros da CP, o SIT Flexi “promove a intermodalidade e facilita a articulação entre diferentes soluções” de mobilidade.

“O projeto tem vindo também a afirmar-se como uma referência a nível europeu, sendo reconhecido como um exemplo no domínio da mobilidade flexível, sustentável e inclusiva”, realçou a CIM.

Segundo o comunicado, “a abordagem inovadora está em fase de análise de viabilidade de replicação em sete países, demonstrando o potencial de transferência deste modelo para outros territórios com desafios semelhantes ao nível da mobilidade e da coesão” territorial.

Neste momento, a região “encontra-se ainda a testar uma plataforma de gestão inovadora e uma aplicação dedicada aos operadores, desenvolvidas especificamente para o transporte a pedido”.

“Estas ferramentas pretendem tornar o serviço mais eficiente, ágil e digital, permitindo uma melhor gestão operacional, a otimização de rotas, a redução da carga administrativa e o acesso à informação em tempo real”.

A comunidade defendeu que o serviço SIT Flexi se assume como uma “referência no domínio da mobilidade sustentável e inclusiva, contribuindo para reduzir assimetrias territoriais, melhorar o acesso ao transporte público e reforçar a coesão entre os 19 municípios da Região Metropolitana de Coimbra”.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de junho

Estudantes do Instituto Superior Miguel Torga no Intercultural Surf for Kids
09 de junho

Um silêncio enternecedor
09 de junho

Alunos figueirenses criam startup inovadora
09 de junho

Câmara de Coimbra aprova regulamento do Prémio Artur Paredes

Região Metropolitana de Coimbra

Transporte flexível na Região de Coimbra passa 50 mil reservas

Sem financiamento garantido câmara avança para a requalificação de 10 milhões da Escola Secundária Fernando Namora

Governo assinou contratos-programa para recuperar zonas ribeirinhas de Coimbra, Mira, Miranda do Corvo, Penela e Penacova