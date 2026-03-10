O agravamento do conflito no Médio Oriente, após o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irão, a 28 de fevereiro, que levou ao encerramento do estreito de Ormuz, fez disparar o preço dos combustíveis. O preço do barril de brent, que serve de referência ao mercado português, subiu ontem para 118,22 dólares (102 euros) por barril.

Com o início da semana, os postos de abastecimento têm novas tabelas para os combustíveis. O preço do gasóleo “disparou”, com um aumento de 19 cêntimos por litro, enquanto a gasolina subiu, em média, sete cêntimos.

Com o intuito de atenuar este aumento, o Governo aplicou um desconto extraordinário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) no gasóleo (cerca de 3,55%). Na gasolina, a subida foi inferior a 10 cêntimos, valor que leva à não aplicação do desconto.

Realidade no distrito

Esta segunda-feira, no distrito de Coimbra, o Intermarché de Mira era o posto de combustível com os valores mais baixos, no preço por litro, em três combustíveis de referência: gasóleo simples, gasóleo especial e gasolina simples sem chumbo 95.

Segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), este posto atualizou os valores na passada terça-feira (3 de março)– podem sofrer novas alterações no dia de hoje.

Na gasolina 98, o posto de Febres-Cantanhede tinha o valor mais baixo, ainda com a atualização a datar de 2 de março. Entre os postos já com o preço atualizado ontem, destaque para o Intermarché de Soure, que tem o segundo valor mais baixo, na gasolina 98, no distrito de Coimbra. Os valores na plataforma da DGEG são atualizados diariamente. |Emanuel Pereira