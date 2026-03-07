O ministro da Agricultura revelou hoje que o Programa Operacional Regional do Centro 2021-2017 destinou zero euros à agricultura, numa dotação total entre 2.100 e 2.200 milhões de euros.

Intervindo na sessão de encerramento do 18.º seminário da cooperativa agrícola do concelho de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, José Manuel Fernandes elaborou um exercício sobre o que pensam autarcas e entidades decisórias regionais sobre a agricultura enquanto setor estratégico e estruturante, constatando que todos a classificam como tal.

“E se eu perguntar desses 2.100 milhões de euros para 2021 a 2027, quanto é que dedicaram à agricultura, sabem quanto é que dedicaram? Zero, zero”, exclamou José Manuel Fernandes, suscitando ruído nas cerca de 200 pessoas presentes.

