Metrobus não arranca antes de outubro mas haverá operação preliminar em agosto

“A entrada em exploração comercial do troço Serpins – Portagem do Sistema de Mobilidade do Mondego terá lugar no 4.º trimestre deste ano”, garantiu ontem, em comunicado, a Metro Mondego.

A Metro Mondego (MM) e a Infraestruturas de Portugal (IP) informam que “as obras no troço Serpins – Portagem, bem como a instalação de todos os equipamentos e sistemas, serão concluídas no final de junho”, todavia ainda muito haverá a fazer até que o sistema esteja totalmente operacional.

Embora os autocarros também estejam disponíveis a 1 de julho, bem como os motoristas e reguladores de tráfego para o funcionamento da operação, será necessário efetuar, no 3.º trimestre, “um conjunto de testes e análises conducentes à certificação definitiva do sistema”, refere a empresa.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS