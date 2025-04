Mealhada investe cerca de 1,3 ME na requalificação de duas zonas centrais

A Câmara Municipal da Mealhada, no distrito de Aveiro, revelou hoje que vai investir cerca de 1,3 milhões de euros (ME) na requalificação das zonas centrais de Antes e de Ventosa do Bairro.

Em comunicado, a Câmara Municipal da Mealhada informou que foi aprovada a adjudicação da requalificação do Largo do Areal e ruas circundantes em Ventosa do Bairro, uma obra que ultrapassa os 370 mil euros.

Foi ainda aprovado o lançamento do concurso para a requalificação urbana da Zona Central de Antes, com um preço base de 940 mil euros.

Segundo esta autarquia do distrito de Aveiro, a requalificação do Largo do Areal e ruas circundantes em Ventosa do Bairro terá um prazo de execução de seis meses.

“A intervenção visa a requalificação urbana do espaço público, através da renovação da pavimentação, refuncionalização de praça com criação de acesso a pessoas com mobilidade reduzida e/ou condicionada, sinalização, reformulação do sistema de drenagem pluvial e criação de espaços verdes”, referiu.

Já a intervenção a realizar na Zona Central de Antes, que inclui o prolongamento da Rua da Portaria, terá um prazo de execução de um ano.

“A criação de uma via de coexistência, para privilegiar os peões e a regulação do estacionamento, são algumas premissas desta obra, conjugadas com o acautelar da realização das festas anuais no centro da localidade”, indicou.