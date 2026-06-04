Coimbra

Projeto de 13,8 milhões transforma quarteirão histórico em residência estudantil

04 de junho de 2026 às 09 h45
Ministro da Educação visitou a obra na Baixa a convite da autarquia | Foto: Ana Catarina Ferreira
Patrícia Cruz Almeida
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Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

O Quarteirão da Nogueira, na Baixa, está a ser alvo de uma profunda operação de reabilitação urbana que dará lugar a uma residência de estudantes. O projeto, que representa um investimento global de 13,8 milhões de euros, foi ontem visitado pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, a convite da autarquia.
A futura residência, situada numa área de proteção da UNESCO, irá disponibilizar 134 estúdios individuais, cujos preços serão fixados 20% abaixo dos valores de referência do mercado, ao abrigo de um pré-acordo com o operador privado responsável pela gestão do espaço.
Para o ministro, a intervenção assume um duplo impacto, urbanístico e social.

“Trazer centenas de jovens para a Baixa de Coimbra é trazer vida, atividade e outro tipo de dinamismo”, sublinhou, destacando a importância da reabilitação de uma “zona histórica de referência a nível nacional”.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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