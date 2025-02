Mealhada atribui medalha de Prestígio Municipal a Luís Castro

Cerca de duas centenas de pessoas assistiram, ontem, à atribuição da Medalha de Prestígio Municipal, por parte da Câmara da Mealhada ao treinador Luís Castro. A sessão decorreu no Grande Hotel do Luso, onde o convidado, juntamente com Vítor Severino, proferiu ainda uma palestra.

No ocasião, Luís Castro afirmou que “cheguei onde cheguei com ambição e educação. A minha carreira deve-se a todos os jogadores com quem me encontrei, pelo respeito que tive por cada um deles”.

Já António Jorge Franco, presidente do município, destacou que “Luís Castro é um homem e um treinador do Mundo, que não esquece as suas origens”.

“É de Vila Real mas ao longo da sua vida deixou-se adotar por gentes de várias paragens”, acrescentou o autarca.