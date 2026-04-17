Prato do século II recuperado vai ser cedido ao Museu PO.RO.S
O Município de Condeixa-a-Nova e o Museu Nacional de Conímbriga oficializam, no próximo sábado, dia 18 de abril, “uma importante etapa na sua parceria estratégica”, realça o Município de Condeixa-a-Nova.
Numa data em que se assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (DIMS), a partir das 15H45, o Auditório do Museu Nacional de Conímbriga acolhe a cerimónia de entrega de um prato em Terra Sigillata “que, após um minucioso processo de restauro, sai das reservas do Museu Nacional para integrar a exposição permanente do Museu PO.RO.S – Portugal Romano em Sicó”, adiantou a autarquia condeixense.
“A iniciativa reflete a política cultural do Município de Condeixa-a-Nova, pautada por uma lógica de cooperação institucional e científica com parceiros estratégicos”, assegura a mesma fonte.
