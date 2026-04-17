Suplemento de Agente Único para motoristas dos SMTUC aprovado na Assembleia da República

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Os projeto de lei que visa criar o suplemento de agente único de transporte coletivos para os trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) foi hoje aprovado Assembleia da República.

O projeto apresentado pelo PS foi aprovado com votos a favor dos socialistas, Chega, BE, Livre, e PCP, tendo votado contra os deputados do CDS, PSD e Iniciativa Liberal.

Nos claustros da Assembleia da República, a assistir à sessão, estavam a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, o conselho de Administração dos SMTUC, liderados pelo presidente Eduardo Barata, a Comissão de Trabalhadores dos SMTUC e membros do STAL e do Sintap.

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