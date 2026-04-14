Decorrem hoje os funerais dos jovens que falecerem no trágico acidente em Coimbra
Os funerais dos dois jovens que faleceram no trágico acidente de automóvel, no passado dia 8 de abril, na avenida Sá da Bandeira, em Coimbra, decorrem hoje em Cernache e Condeixa-a-Nova.
A primeira despedida, a de Hugo Meneses (tinha 23 anos), acontece na Igreja Paroquial de Cernache, às 12H00, seguindo o corpo para o cemitério local. O jovem era natural da Sé Nova (Coimbra) e residia na rua do Areeiro, em Cernache, segundo informações disponibilizadas pela Agência Funerária Borralho, responsável pelo funeral.
Depois, às 16H00, decorre o funeral de Bruno Paredes (21 anos), natural da Sé Nova (Coimbra) e residente em Condeixa-a-Nova. As cerimónias fúnebres estarão a cargo da Agência Funerária Madeira, iniciando-se na Igreja Matriz de Condeixa-a-Nova, seguindo para o Crematório Municipal de Coimbra, em Taveiro.
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