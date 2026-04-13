Condeixa-a-NovaRegião Metropolitana de Coimbra

Santa Casa faz a diferença na comunidade há 100 anos

13 de abril de 2026 às 08 h30
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100.º aniversário foi celebrado no sábado | Fotografia: DB-Ana Catarina Ferreira

Santa Casa da Misericórdia de Condeixa-a-Nova assinalou, no sábado, o seu 100.º aniversário. Com várias respostas sociais assumidas, instituição é “pilar fundamental” na comunidade condeixense

Solidariedade, proximidade, cuidado e preocupação com o próximo. Estes são valores intrínsecos ao trabalho desenvolvido, desde 11 de abril de 1926, pela Santa Casa da Misericórdia (SCM) de Condeixa-a-Nova. No último sábado, a instituição condeixense reuniu a “família” para celebrar 100 anos de vida em prol da comunidade.

Num dia de festa, que começou com a missa solene e bênção de utentes e colaboradores, presidida pelo bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, a instituição recebeu a visita de vários convidados, com destaque para a presença da secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, Maria Clara Marques Mendes. “O facto de eu estar aqui é o reconhecimento do papel fundamental desta instituição para a comunidade”, assegurou a governante.

Em Condeixa-a-Nova, Maria Clara Marques Mendes assegurou que os responsáveis da instituição “não estão sozinhos” e garantiu apoio do Governo na ajuda às respostas sociais assegurada pela SCM de Condeixa-a-Nova

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:Emanuel Pereira

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