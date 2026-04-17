Assembleia da República reconhece trabalho de Carlos Luís Tavares

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Os deputados da Assembleia da República acabaram de votar por unanimidade um voto de congratulação ao Comandante do Comando Sub-Regional de Proteção Civil de Coimbra, Carlos Luís Tavares, pelo trabalho desenvolvido na resposta à tempestade Kristin e às cheias na zona do Baixo Mondego.

A proposta foi apresentada pelo Partido Socialista.