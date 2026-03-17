O presidente da Câmara de Penela convidou todos os grupos parlamentares da Assembleia da República a visitarem o concelho para verificarem, no terreno, os efeitos causados pelo corte do Itinerário Complementar 3 (IC3).

O convite de Eduardo Nogueira dos Santos é para que os grupos parlamentares “possam efetuar visitas a Penela e verificarem ‘in loco’ as dificuldades geradas pela interdição do IC3, uma via da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal [IP]”, informou a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

O convite foi enviado na segunda-feira a todos os grupos parlamentares – PSD, Chega, PS, Iniciativa Liberal, CDS e PCP, assim como aos deputados únicos eleitos pelo Bloco de Esquerda, PAN e Juntos pelo Povo.

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