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Mau tempo: Penela convida grupos parlamentares a verificarem impacto do corte do IC3

17 de março de 2026 às 15 h22
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Fotografia: Município de Penela

O presidente da Câmara de Penela convidou todos os grupos parlamentares da Assembleia da República a visitarem o concelho para verificarem, no terreno, os efeitos causados pelo corte do Itinerário Complementar 3 (IC3).

O convite de Eduardo Nogueira dos Santos é para que os grupos parlamentares “possam efetuar visitas a Penela e verificarem ‘in loco’ as dificuldades geradas pela interdição do IC3, uma via da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal [IP]”, informou a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

O convite foi enviado na segunda-feira a todos os grupos parlamentares – PSD, Chega, PS, Iniciativa Liberal, CDS e PCP, assim como aos deputados únicos eleitos pelo Bloco de Esquerda, PAN e Juntos pelo Povo.

| Pode ler mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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