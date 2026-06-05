Justifica-se o Parque Urbano havendo a extensão das Abadias?

Justifica-se naturalmente a construção do parque urbano havendo a hipótese da extensão das Abadias. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e ambas são muito úteis à cidade da Figueira da Foz.

A extensão das Abadias é concretizada com base numa Unidade de Execução do Prolongamento do Vale das Abadias, para a expansão do corredor verde e Parque das Abadias, tendo o procedimento administrativo tido início em Janeiro de 2024 e cujos termos de referência aprovo.

Trata-se de uma longa zona verde há muito desejada pelos figueirenses que vai da Rua Drª Cristina Torres até à Avenida Mário Soares. Esta Unidade de Execução resolverá alguns problemas urbanísticos daquela zona, sendo uma iniciativa que se aplaude. Aguardemos a sua concretização a breve prazo.

O Parque Urbano está localizado à entrada da cidade, do lado direito de quem entra, constituindo uma grande área denominada também como Várzea de Tavarede. Foi uma iniciativa lançada no primeiro mandato do Dr. Pedro Santana Lopes, mas que ainda não teve andamento.

Para a sua concretização, deve adoptar-se o mesmo procedimento urbanístico, para que seja de mais fácil execução e agradar a todos os proprietários, dado que nem todo o espaço é público.

Seria uma zona essencialmente de lazer, bordejada por construção privada (a Estrada de Mira precisa de reabilitação) e que no seu seio deveria ter um grande lago, dada a consistência e morfologia do terreno e onde se poderia instalar um Centro de Cultura Contemporânea dedicado às artes.