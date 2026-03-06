O ministro da Agricultura acusou hoje a banca de privilegiar, na concessão de crédito, os lesados pelas intempéries que apresentam menos risco, apesar da garantia estatal de 80%, situação inaceitável na sua opinião.

“Há aqui uma coisa que eu oiço e não estou a gostar (…) umas empresas agrícolas têm mais risco [e] o que a banca está a fazer, ainda que tenha uma garantia de 80% do Orçamento do Estado, está a emprestar primeiro a quem tem menos risco”, revelou José Manuel Fernandes.

A situação, esclareceu o governante, incide sobre empresas agrícolas que sofreram danos acima dos 10 mil euros nas tempestades das últimas semanas e que, além dos prejuízos sofridos, vivem com dificuldades de tesouraria.

“Ora, o nosso objetivo é o de ajudar todos e, sobretudo, aqueles que tiveram prejuízos. Isto está a acontecer e teremos de rever e olhar para esta situação”, frisou o governante, numa intervenção hoje no encerramento do 18.º seminário da cooperativa agrícola de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.

