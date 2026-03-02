diario as beiras
Mau tempo: Baixo Mondego alerta para fim da agricultura na região caso canal de rega não seja reparado

02 de março de 2026 às 15 h19
As cooperativas agrícolas do vale do Baixo Mondego alertaram hoje a Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas para a necessidade de a reparação do canal de rega do Mondego estar concluída até ao início de maio.

O canal de rega do Mondego ruiu com as cheias do início de fevereiro.

Numa reunião realizada hoje em Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, o presidente da Cooperativa Agrícola local advertiu que se a próxima campanha agrícola não se realizar “será o fim” da agricultura no Baixo Mondego.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (03/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Agência Lusa

